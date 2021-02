Agendamento online é obrigatório para atendimento presencial em agências do Detran-MS

Agência do Detran-MS - (Foto: Arquivo)

Para evitar aglomeração nas agências e prevenir a transmissão do novo Coronavírus (Covid-19), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) continua realizando o atendimento presencial, obrigatoriamente por meio do agendamento online. No ano passado, mais de 100 mil clientes agendaram seu atendimento no Portal Meu Detran.

O cliente que precisar realizar algum serviço presencial no órgão, deve continuar acessando o site www.meudetran.ms.gov.br e fazer o agendamento online de atendimento presencial, escolhendo a categoria do serviço, a unidade, data e horário.

A gerente regional do Departamento, Laiza Machado, ressalta que os agendamentos auxiliam para que o atendimento seja realizado de forma diligente e organizada. “Embora os atendimentos obedeçam a todas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades públicas de saúde, é importante que o cliente que não tenha agendado o seu atendimento não compareça nas agências, a fim de que não aglomerem os locais e atrasem os atendimentos agendados”, explica.

Laiza frisa que para evitar o deslocamento desnecessário as agências o órgão disponibilizou mais de 50 serviços que podem ser realizados de forma online, em seu portal de serviços. “Estamos em um momento que todos precisam se cuidar e cuidar dos outros por conta do aumento de casos da Covid-19. Então, qualquer serviço que o usuário possa fazer de casa, sem se dirigir até uma unidade, é importante para evitar aglomeração e cuidar da sua saúde”, finaliza.

Cancelar o agendamento

Caso o cliente realize o agendamento online para o atendimento em uma de nossas agências e não possa comparecer, é importante cancelar o atendimento. Assim, o horário fica livre para um próximo atendimento.

Confira o passo a passo para fazer o cancelamento:



Acesse o site http://www.detran.ms.gov.br/agendar-atendimento/

Clique na opção "Deseja cancelar um Agendamento?";

Preencha o campo com o número do protocolo gerado para o seu atendimento;

Clique no botão "Cancelar Agendamento" e pronto.