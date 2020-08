Agências do Detran nos shoppings tem horário de atendimento ampliado

A partir desta quarta-feira, dia 5, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) amplia o horário de atendimento presencial nas agências dos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês - (Foto: SECOM GOV MS)

A partir desta quarta-feira, dia 5, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) amplia o horário de atendimento presencial nas agências dos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês. O novo horário de atendimento será de 11h às 20h.

Atualmente, só essas duas agências recebem mais de 600 clientes por semana. A expectativa é que o atendimento presencial aumente em pelo menos 25%.

Porém, a direção do órgão ressalta que as novas vagas de atendimento abertas no sistema de agendamento vão ampliar a capacidade de atendimento, mas as regras de distanciamento social continuam rigorosas. Para que não haja aglomeração no local, a cada meia hora, cinco clientes serão atendidos no Shopping Campo Grande e três no Shopping Bosque dos Ipês.

Desde março, o Detran-MS vem adotando uma série de medidas para agilizar o atendimento e melhorar a prestação de serviços online. Em julho, foi lançado o Portal – Meu Detran, que oferece como renovação de habilitação, emissão do licenciamento anual e comunicação de venda de veículos usados.

Os agendamentos para atendimento presencial nas agências do Detran nos shoppings podem ser feitos no site www.detran.ms.gov.br.