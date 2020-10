Agência do Detran-MS no Fácil Guaicurus volta a funcionar nesta quarta-feira

As atividades voltam ao normal na quarta-feira (28) - (Foto: Divulgação)

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do Fácil Guaicurus está fechada nesta terça-feira (27). O local fechou as portas em sinal de luto pela morte do menino de três anos que se afogou em uma das piscinas do Eco Parque, em Campo Grande. O menino era filho de uma servidora que trabalha no local.

Os clientes que estavam agendados para a data de hoje estão sendo avisados por SMS ou e-mail sobre as mudanças. As atividades voltam ao normal na quarta-feira (28).