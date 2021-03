Valorização favorece aumento de 39% nas exportações de algodão em MS

A exportação de algodão em fevereiro de 2021 foi 39% superior ao mesmo mês no ano passado - (Foto: Embrapa)

A exportação de algodão em fevereiro de 2021 foi 39% superior ao mesmo mês no ano passado, totalizando 235,5 mil toneladas exportadas, correspondendo a uma receita de US $377,6 milhões, os dados são da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). Mato Grosso do Sul é um dos estados que têm tido uma demanda cada vez maior.

Em 2020 foram 2,12 milhões de toneladas exportadas, conforme dados da Secex. Só nos dois primeiros meses de 2021 já foram exportadas 509 mil toneladas do algodão brasileiro, cerca de 25% do total exportado no ano anterior.

A previsão inicial da Abrapa é de que 1,66 milhões de toneladas devam ser exportadas até o final de 2021, contabilizando apenas o ano civil, de qualquer forma, a busca pela matéria-prima deve intensificar essa comercialização.

Segundo o diretor executivo da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), Adão Hoffmann, mesmo durante a pandemia MS foi responsável, em 2020, por cerca de 39 mil toneladas de algodão enviadas ao mercado externo, de forma bruta.

Entre os principais países compradores no mês passado está Bangladesh, com cerca de 52 mil toneladas importadas, seguido pela China, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

De acordo com a Ampasul o preço do algodão teve elevação de 5,1% só na última semana de fevereiro. A produção de algodão no Brasil na safra 2020/2021 deverá ser 16% menor do que na safra 2019/2020; para o Mato Grosso do Sul essa redução é de 23,5%, apesar da comercialização crescente e histórica no ano civil de 2020. O volume total produzido no ano passado pelo Brasil foi de 2,52 milhões de toneladas, segundo a Abrapa; enquanto o Mato Grosso do Sul produziu 58 mil toneladas, de acordo com a Ampasul.