Últimos dias de inscrição para cursos técnicos em agronegócio e fruticultura do Senar

Colheita de goiabas - (Foto: Wenderson Araujo/Trilux/Sistema CNA)

Os interessados em participar da seleção para os cursos técnicos em Agronegócio e Fruticultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) têm até o dia 27 de janeiro para se inscrever pelo site etec.senar.org.br. Ambos são gratuitos e a distância.

Para o curso técnico em Agronegócio, são oferecidas 1.765 vagas, em 71 polos de apoio presencial do Senar. A carga horária total é de 1.230 horas distribuídas em dois anos. Desse total, 20% da são aulas teóricas, atividades práticas e avaliações.

Disponibilizado pela primeira vez na modalidade a distância, o curso técnico em Fruticultura oferece 950 vagas distribuídas em 34 polos de ensino. A carga horária é de 1.350 horas, divididas em dois anos e meio.

As vagas prioritárias são destinadas ao público do meio rural e é necessário que os candidatos tenham concluído o ensino médio. As formações são focadas na gestão da propriedade rural e no gerenciamento do processo produtivo.

Ambos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e o diploma é válido nacionalmente.

Antes de se inscrever, os candidatos devem ler o edital atentamente. Embora os cursos sejam a distância, o candidato deve indicar um dos polos de ensino para participar das atividades práticas.

Para ler o edital, visualizar a lista de polos e efetivar a inscrição, acesse: http://etec.senar.org.br/ .

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999 com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília).