Sindicato Rural de Maracaju escolhe nova diretoria e agrônomo Fábio Caminha é novo presidente

Tendo chapa única, foi eleito como presidente o agrônomo Fábio Caminha - ( Foto: Sindicato Rural de Maracaju)

O Sindicato Rural de Maracaju conta com nova diretoria. Foi realizada ontem (02) a eleição para escolha do novo comando da gestão 2020-2023. Tendo chapa única, foi eleito como presidente o agrônomo Fábio Caminha e vice-Presidente Alexsandro R. Won Mulher.Atualmente o Sindicato Rural de Maracaju tem 277 associados.

Produtor rural e engenheiro agrônomo, Fábio Caminha, 38 anos entra no lugar deixado por Cristiano Binz. O objetivo da nova gestão, segundo ele, é juntamente com a chapa eleita manter a construção de entidade forte e representativa dos produtores rurais de Maracaju.

O novo presidente destsacou a força do sindicato. "O sindicato rural de Maracaju é um dos mais atuantes do Mato Grosso do Sul, sendo o que mais capacita, faz o seu social, constrói uma gestão de empreendedorismo desde o mandato de Eduardo Riedel, passando por Luiz Alberto Mandi, Luciano Mendes, Arthêmio Jr, Juliano Schmaedeke e Christiano Binz. Queremos manter essa linha de trabalho," destacou em entrevista concedida ao site Tudo de MS.

Confira os coimponentes da nova gestão

Tesoureira - Ana Nery Terra Souza

Segundo tesureiro - Sergio Sarian

Secretaria - Pâmela BaptistaLudwig

Segundo secretário -Jerry Cambuhy



Suplentes:



Eduardo Correa M. de Souza

Clayton Marcondes

Rebeca Bruno

Luiz Henrique Arguelho Vanni

Tulio Anzilera Basso

Marco Antônio G Marcondes