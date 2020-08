Reinaldo Azambuja discute liberação de quase R$ 60 milhões para agricultura familiar

A liberação de quase R$ 60 milhões de emendas parlamentares para a agricultura familiar foi tema de encontro nesta quarta-feira (26) entre o governador Reinaldo Azambuja e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina - (Foto: Divulgação/Governo MS)

A liberação de quase R$ 60 milhões de emendas parlamentares para a agricultura familiar foi tema de encontro nesta quarta-feira (26) entre o governador Reinaldo Azambuja e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. No pacote estão maquinários da chamada linha amarela, geralmente usados na recuperação de estradas vicinais, manutenção de represas e movimentação de calcário e fertilizantes, além de caminhões e implementos agrícolas.

“Com a Tereza Cristina estamos em casa. Ela tem um olhar diferenciado para Mato Grosso do Sul e entende a necessidade do nosso Estado e dos agricultores familiares”, disse Reinaldo Azambuja.

Mato Grosso do Sul tem mais de 70 mil agricultores familiares entre assentados, quilombolas e agricultores tradicionais.

Ainda em Brasília, Reinaldo Azambuja teve um encontro com o senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento Geral da União para 2021, visando a liberação das emendas para o período pós- pandemia.

“Marcio Bittar é nosso amigo e estamos nos antecipando ao pós-pandemia, quando vamos ter um crescimento maior que o de outros estados”, afirmou. Projeção da Tendências Consultoria Integrada revela que a economia de Mato Grosso do Sul deve crescer 2,7% no próximo ano em relação a 2019.

Com esse resultado, Mato Grosso do Sul vai estar no grupo seleto de cinco estados brasileiros a encerrar o próximo ano com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).