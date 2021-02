Projeto de irrigação da soja alcança altas produtividades

O projeto foi realizado pela primeira vez nessa safra, mas, conforme o professor, a pesquisa terá continuidade na safrinha e nas safras seguintes - (Foto: REUTERS/José Roberto Gomes/Direitos Reservados)

O professor Ricardo Gava desenvolveu um projeto de pesquisa no Campus de Chapadão do Sul (CPCS) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para avaliar o desenvolvimento da soja plantada em diferentes épocas durante a safra 2020/2021, sob sistema de cultivo irrigado.

“Tendo em vista que a fonte de renda e empregos de nossa região é a agropecuária e a soja tem grande papel, e que o principal fator de quebras de safras é o clima, com instabilidade das chuvas, elaboramos um estudo com diferentes datas de plantio”, explica Gava.

Os resultados obtidos são positivos e a soja plantada antecipadamente, em 23 de setembro de 2020, alcançaram produtividade média de 92,4 sacas por hectare (sc/ha), valor superior aos obtidos normalmente na região, que ficam em torno de 84 sc/ha.

“As chuvas costumam se regularizar na segunda quinzena de outubro. Porém, quanto mais cedo planta-se a soja, mais segurança temos para a safrinha, seja ela de milho ou algodão. As chuvas param em abril/maio. O vazio sanitário para soja em nossa região acaba em 15 de setembro e os produtores muitas vezes só não iniciam o plantio nessa data por causa das chuvas, mas se você tem irrigação, pode começar sem medo”, afirma o professor.

Segundo ele, o zoneamento indica 15 de outubro como a data ideal para soja, “mas pensando-se em um sistema de produção safra/safrinha, poder antecipar o início da safra é muito interessante”, opina.

Com a participação de estudantes da graduação e da pós-graduação em Agronomia da UFMS e de doutorado da Unesp, o projeto foi realizado pela primeira vez nessa safra, mas, conforme o professor, a pesquisa terá continuidade na safrinha e nas safras seguintes.

O projeto foi realizado em parceria com o Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação, a empresa Desafios Agro e o Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura Irrigada (Inovagri).

Fotos com sete dias de diferença mostram o tanto que a irrigação permitiu que o ciclo fechasse. (Foto: Arquivo/Ricardo Gava)