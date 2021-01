Produtores de soja de MS devem declarar área plantada até dia 10

Produtores de soja tem até o dia 10 - (Foto: Marcelo Casal Jr./ABrasil)

Produtores de soja de Mato Grosso do Sul tem até o dia 10 de janeiro para fazer o registro da área plantada. Conforme levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, foram semeados 3,645 milhões de hectares para safra 2020/2021. No estado, o plantio da soja ocorre de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano calendário.

A data é pré-estabelecida devido as estratégias de defesa sanitária vegetal, a fim de reduzir a incidência de ferrugem asiática na soja. O registro da área plantada deve ocorre no site. Caso, a informação não seja declarada, o sojicultor pode ser penalizado.

Na safra 2020/2021, Mato Grosso do Sul deve atingir produtividade 53 sc/ha, chegando a produção de 11,591 milhões de toneladas. A área plantada está estimada em 3,645 milhões de hectares, aumento de 7,55% quando comparada com a área da safra 2019/2020, que foi 3,389 milhões de hectares.