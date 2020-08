Produtores de MS já contrataram R$ 285,5 milhões em crédito, com alta de 171% no volume diante do ano passado

Crédito rural já está disponível para safra de soja - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A busca por crédito rural do Plano Safra 20/21 em Mato Grosso do Sul neste ano, cresceu 171,2% em valores no comparativo com julho do ano passado. Já no volume de operações o avanço ficou em 79,6%. O acréscimo nas contratações ocorreram tanto no ramo empresarial quanto familiar. A principal alta veio dos investimentos por parte do produtor rural na aquisição de maquinário e benfeitorias fixas. Foram 966 operações contratadas, com volume financiado de R$ 282,5 milhões. O aumento foi de 79,6% em operações e 171,2% em volume de recursos.

Os valores financiados com objetivo de custeio das atividades e ações nas propriedades também tiveram um crescimento no período. Foram 2.747 operações contratadas, com volume financiado de R$ 910,5 milhões. Respectivamente, o aumento foi de 28,1% em operações e 25,7% em volume de recursos.

“Nesses casos de custeio e investimento, temos essa alta puxada pela tendência de expansão da área cultivada e os investimentos na propriedade, como máquina e benfeitorias fixas, como silos e armazéns”, avalia o coordenador técnico do Sistema Famasul, Justino Mendes.

Guiado pelo aumento na utilização de crédito para custeio e investimento, o desempenho geral do crédito rural no Plano Safra 2020/2021 até o mês de julho está em 43,8% superior em relação à safra anterior.

Com mais recursos e melhores condições de financiamento, o Plano Safra 2020/2021 contempla R$ 236,3 bilhões disponíveis para o setor, um aumento de R$ 13,5 bilhões em relação ao plano anterior.

Para o crédito de custeio e comercialização, o volume de recursos programados para o ciclo é de R$ 179,4 bilhões, sendo R$ 19,40 bilhões para os produtores enquadrados no Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar); R$ 29,36 bilhões para os médios produtores; R$ 53,74 bilhões a juros controlados para a agricultura empresarial; e R$ 76,9 bilhões a juros livres.

