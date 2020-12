Procura por mandioca tem leve queda durante o ano

Conforme dados do Cepea, por outro lado, a demanda por produtos industriais, incluindo os que utilizam a fécula de mandioca como insumo, foi menor - (Foto: Jonas Oliveira/Arquivo AEN)

Com a pandemia do coronavírus, a colheita de raiz de mandioca recuou neste ano. No início, houve dificuldades no transporte de trabalhadores rurais.

Conforme dados do Cepea, por outro lado, a demanda por produtos industriais, incluindo os que utilizam a fécula de mandioca como insumo, foi menor. Quanto aos preços da raiz, ficaram praticamente estáveis ao longo de praticamente todo o ano e, na maioria dos meses de 2020, as médias nominais superaram as de 2019.

No campo, houve queda na produtividade e, com a rentabilidade negativa de safras anteriores e valores mais atrativos de outras culturas, parte dos agricultores diminuiu a área de mandioca. Com informações do Agro Link.