Prefeito de Maracaju recebe motoniveladora para impulsionar agricultura familiar do município

Na manhã de ontem (22) o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan esteve em Campo Grande para receber as chaves da nova motoniveladora que o município recebeu do Governo do Estado.

O valor aproximado da aquisição foi de R$ 600 mil, emenda dos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; do deputado federal Luiz Ovando; e do senador Nelson Trad Filho

“Maracaju merece muito mais investimentos, essa aquisição ajudará o município na manutenção das estradas vicinais que são de grande importância para o escoamento das safras”, disse o secretário de saúde do estado Geraldo Resende.

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, as motoniveladoras foram adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado e por meio de emendas parlamentares, via Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

“Hoje mais uma vez estamos felizes em saber que Maracaju é tão bem assistida, saber que estamos no caminho certo para ajudar nossos munícipes é muito satisfatório, essa motoniveladora será de grande ajuda para que possamos melhor atender nossos produtores rurais na manutenção das estradas vicinais, agradeço ao secretário Geraldo Resende e ao nosso Governador pelo empenho”, finalizou o prefeito.

Disponibilizadas para apoio aos agricultores familiares e para a conservação e manutenção de estradas vicinais, conservação do solo e água e na construção de terraços em nível, as motoniveladoras são demandas recorrentes dos municípios de Mato Grosso do Sul. Com a rica produção que sai das propriedades rurais, por meio de estradas vicinais, a correta manutenção dessas estradas garante mais qualidade no transporte, menos desperdício, melhor manejo e mais renda para os produtores.