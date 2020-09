MS recebe reconhecimento nacional e produtores comemoram resultados

Com 19 frigoríficos credenciados - (Foto: Chico Ribeiro)

Com 19 frigoríficos credenciados e mais de 2.200 propriedades cadastradas, o programa Precoce MS completou, em 2020, quatro anos da sua reestruturação, e os produtores comemoram a potencialização da produção agropecuária, inclusive com sobrepreço na arroba.

Este é o caso do produtor rural Ricardo Buonarotti, de Ribas do Rio Pardo, que não viu dificuldade em se adequar a nova formatação. Segundo ele, o resultado, em termos de remuneração e sistema produtivo, foi positivo.

De 2007 a 2020 foram abatidos 2,715 milhões de animais pelo Precoce MS, sendo 642,5 mil apenas em oito meses de 2020. Já foram pagos R$ 144,6 milhões em incentivos e a média do valor pago que somava R$ 59,20 em 2017, chega a R$ 75,15 em 2020.

Com a iniciativa o Governo do Estado conquistou no início deste mês, o primeiro lugar no Prêmio de Boas Práticas do Consórcio Brasil Central, por incentivar a modernização na criação de carne bovina.