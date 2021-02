Preço do kg vivo de ovinos em MS sobe quase 20% em 12 meses

ano fechou com valor de R$ 9,50 kg, o melhor preço pago no ano, que foi marcado pela pandemia da Covid-19 - (Foto: Reprodução/A.Criadores de Ovinos)

A média do preço do kg vivo dos ovinos em Mato Grosso do Sul teve uma variação de 18,8% entre janeiro a dezembro do ano passado. O ano fechou com valor de R$ 9,50 kg, o melhor preço pago no ano, que foi marcado pela pandemia da Covid-19.



De acordo com levantamento do Departamento Técnico do Sistema Famasul, o aumento dos valores pagos aos ovinocultores do estado ocorreu principalmente em função de dois fatores: a alta do custo dos insumos durante a pandemia e a valorização da carne de ovinos.



Com total de 4.358 abates no Estado, no comparativo do primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019, o aumento foi de 48%.