Plantel de galinhas inicia março apresenta aumento pelo 10º mês consecutivo

Em relação ao mesmo período do ano passado, o incremento atinge índice positivo de 10,35% - (Foto: Divulgação)

O plantel de galinhas para produção de ovos brancos e vermelhos inicia março apresentando crescimento pelo décimo mês consecutivo e continua em condições de atender as necessidades do mercado interno e externo de ovos.

A instalação alcança 128,1 milhões de cabeças e equivale a evolução mensal próxima de 0,4%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o incremento atinge índice positivo de 10,35%.

Segundo informações colhidas no mercado, os excedentes de ovos e o alto custo de produção impuseram aos produtores a necessidade de efetuar descartes e isso proporcionou disponibilidades ajustadas à demanda na maior parte de fevereiro, apresentando desequilíbrio apenas na última semana do mês.

A expectativa é de que março alcance bom desempenho pois o mercado se encontra no período religioso da Quaresma que, tradicionalmente, favorece maior consumo de ovos e, consequentemente, bom andamento em todos os elos da cadeia de negociação. Com informações do Avisite.