Municípios recebem caminhões caçamba nesta quarta-feira em Campo Grande

Bodoquena, Caarapó, Caracol, Itaporã, Ivinhema, Mundo Novo e Taquarussu são os municípios que receberão caminhões caçamba nesta quarta-feira (29) em Campo Grande, a partir das 15h30 na sede da Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer - Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural). Os prefeitos serão recebidos individualmente em espaços de 15 minutos, para evitar aglomerações por causa da pandemia da Covid-19.

Os caminhões fazem parte de um total de 32 veículos adquiridos pelo Governo do Estado com recursos viabilizados pelo atual secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, quando ainda exercia o mandato de deputado federal, por meio de uma emenda parlamentar de R$ 7 milhões ao Orçamento Geral da União/2018 e contrapartida estadual de R$ 2,3 milhões. A destinação dos veículos foi definida pelo Governo do Estado a partir das demandas apresentadas por prefeitos, comunidades e associações ligadas à Agraer.

Na quarta-feira da semana passada foram contemplados os municípios de Amambai, Angélica, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Rio Verde e Sete Quedas. Outras 11 cidades também receberão caminhões basculantes nos próximos dias, como parte da mesma ação, sendo eles: Batayporã, Bonito, Corumbá, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo e Ribas do Rio Pardo.

Também na semana passada foi oficializada a entrega de nove caminhões, sendo dois para a Agraer, para uso em ações de apoio à agricultura familiar, e sete para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os quais vão auxiliar na conservação de estradas com vistas ao escoamento da safra. Estiveram presentes no evento o secretário-adjunto de Infraestrutura Luiz Roberto Martins de Araújo (Beto) e o diretor-presidente da Agraer, André Borges.

Investimento

De acordo com Geraldo Resende os caminhões vão favorecer a mecanização e a modernização da agricultura familiar nos municípios sul-mato-grossenses. “Esse investimento tem um gigantesco impacto nas famílias produtoras rurais. É muito bom você trabalhar muito, produzir bastante e depois ter condições de fazer o transporte da sua produção até os centros consumidores”, salienta.

Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a manutenção nas estradas rurais facilita o escoamento da produção e torna o pequeno produtor mais competitivo.

“Para auxiliar esse segmento do setor produtivo, o governo atua para conservar as estradas, beneficiando diretamente os produtores, melhorando as condições de transporte e escoamento da produção de grãos, além de diminuir o tempo de transporte”, salienta Jaime Verruck, lembrando que Mato Grosso do Sul tem mais de 70 mil agricultores familiares, entre assentados, quilombolas e agricultores familiares tradicionais.