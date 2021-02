MS tem hoje o cenário ideal para o desenvolvimento da suinocultura

A atividade se tornou uma importante via de diversificação da produção no Estado - (Foto: Divulgação)

O Valor Bruto da Produção dos suínos no Mato Grosso do Sul atingiu o recorde de R$ 1,1 bilhão de faturamento. A atividade se tornou uma importante via de diversificação da produção no Estado, em especial depois que o Governo do Estado, através da Semagro, adotou uma série de políticas de incentivo à cultura.

Nós conversamos com o secretário da Semagro, Jaime Verruck e ele citou algumas dessas políticas.

Em 1º de janeiro de 2021 o programa Leitão Vida completou um ano desde a reformulação, com 2.576 milhões de animais incentivados, que somaram R$ 18,6 milhões em benefícios pagos aos criadores de suínos do Estado.

Verruck explicou que dois pólos importantes já se formaram no Estado, gerando milhares de novos empregos.

Segundo ele as perspectivas para este ano são ainda melhores.

Atualmente a cadeia da suinocultura é responsável por 16 mil empregos e produção estimada em R$ 16 bilhões. São 74,6 mil matrizes distribuídas em 34 propriedades no Estado, que contam com a vantagem da disponibilidade de grãos de qualidade para a preparação de ração. A produção vem em evolução constante, com crescimento de 128% em 10 anos e aumento de 131% nos abates no mesmo período.