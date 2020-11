MS já plantou mais de 96% da safra de soja deste ano, aponta relatório

A região sul está com o plantio mais avançado, com média de 97,4%, enquanto a região centro está com 97,1% e a região norte com 93,3% de média - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Mato Grosso do Sul deve encerrar até a próxima semana seu plantio da área de 3,65 milhões de hectares de soja. Pelo menos é o que apontam dados do Sistema Siga da Famasul que mostra que até a terceira semana de novembro a área plantada de soja acompanhada pelo Projeto SIGA MS alcançou 96,6%.

A região sul está com o plantio mais avançado, com média de 97,4%, enquanto a região centro está com 97,1% e a região norte com 93,3% de média. A área plantada até o momento, conforme estimativa do Projeto SIGA, é de aproximadamente 3,521 milhões de hectares.

A porcentagem de área semeada na safra 2020/2021, encontra-se superior em aproximadamente 8,30%, em relação à safra 2019/2020, para a data de 20 de novembro.

A evolução nos últimos sete dias foi de aproximadamente 4,0% para o estado. Em comparação aos dados da safra anterior (2019/2020), estima-se até o momento, aumento de área plantada em aproximadamente 7,55%, passando de 3,389 milhões para 3,645 milhões de hectares. Para tanto, é esperado um aumento de 2,35% em relação à expectativa do volume de produção de grãos (de 11,325 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 11,591 milhões de toneladas na safra 2020/2021).

A produtividade para a próxima safra está estimada em 53 sc/ha.