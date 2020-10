MS figura em quinto lugar entre os estados com maior número de rebanho bovino

Rebanho bovino no Brasil teve aumento entre 2018 e 2019 - (Foto: Leonardo Soares/Estadão)

Divulgada nesta quinta-feira (15), a pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que Mato Grosso do Sul é o Estado com o 5º maior número de rebanho bovino do País. Em 2019, foram registradas 19,4 milhões de cabeças de gado, o que representa 9% do total no Brasil.

No cenário nacional, houve aumento em comparação com o ano anterior. O país registrou 214,7 milhões de cabeças no ano passado, contra 213,5 milhões em 2018. Tal diferença aponta para uma alta de 1% no período considerado.

A região Centro-Oeste tem destaque em território nacional, pois possui o maior volume entre as outras regiões: 34,5% do total nacional. Em 2019, apresentou 74 milhões de cabeças, o que representa um aumento de 0,24% em relação a 2018. No sentido oposto, o MS registrou queda de 7,2 % em seu efetivo, com um número que em 2019 atingiu 19,4 milhões de cabeças, o que é menor que as 20,9 milhões do ano anterior.

Mato Grosso do Sul é o Estado com o 5º maior número de rebanho bovino do País (Foto: Shutterstock)

A cidade de Corumbá se manteve em destaque entre os munícipios, visto que ocupa o segundo lugar no ranking de rebanho bovino. Ribas do Rio Pardo, Aquidauana e Porto Murtinho também se destacam no cenário nacional entre as 20 cidades do país com maior número de cabeças.

Além dessas localidades, Rio Verde de Mato Grosso, Três Lagoas, Coxim, Camapuã, Campo Grande, Santa Rita do Pardo também puxam a lista de maiores volumes de gado bovino.