Morango ganha espaço em meio as florestas do município de Ribas do Rio Pardo

Propriedade vai produzir 8 toneladas de morango - (Foto: Divulgação/Prefeitura de Ribas)

Conhecida como pólo de reflorestamento e um dos maiores produtores de gado do Estado, o município de Ribas do Rio Pardo, a 102 km de Campo Grande, está em evidência desta vez por uam fruta pra lá de apreciada nas mesas brasileiras: o morango.

A cidade conhecida por ser destaque em diversas áreas do Agronegócio e de Florestas a nível Estadual e Nacional, mas desta vez o destaque veio de uma pequena propriedade Rural do Assentamento Melodia.

No dia (17), o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Diógenes José Martins Marques e o Diretor de Agronegócio, Marcelo Angelo, estiveram na propriedade do produtor Delmir, popularmente conhecido como Gaúcho do Morango.

A propriedade está localizada no Assentamento Melodia e mesmo com uma área pequena, Delmir adaptou sua propriedade para produção da fruta que costuma ser produzida em regiões mais frias do País. Contrariando as estatísticas da produção do fruto, Delmir inovou e investiu em estudos para produção do Morango em Ribas do Rio Pardo e ao longo de 3 anos vêm investindo em tecnologia no manejo da terra e combate a pragas sem uso de agrotóxicos, utilizando em sua maior parte, produtos orgânicos, ou outras plantas que colaboram de forma natural no combate à insetos e fungos. De acordo com o Produtor a Safra 2020 contará com a colheita de 8 toneladas de morango, que já são escoadas para Ribas do Rio Pardo, abastecendo mercados, pequenos empreendedores e também para todo o Mato Grosso do Sul.

"Há um tempo atrás produzíamos o morango na terra, e agora para que possamos produzir um morango com mais qualidade, construímos duas estufas e elevados com uma estrutura de eucalipto tratado, plantados em bag com substrato inerte com nutrientes ricos para que a planta cresça com saúde e possa chegar com a maior qualidade possível à mesa do consumidor", destacou Delmir.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem dado assistência necessária para que o produtor tenha melhores condições na produção, manejo e escoamento de seus produtos. Mesmo com uma pequena área, o proprietário diversificou sua produção e conta com o cultivo de melão, limões, mamões, peixes e criação de diversas espécies de animais, provando que é possível inovar e empreender mesmo com uma pequena área de terra.

"Ribas do Rio Pardo é referência hoje em diversas áreas, e agora tem o Morango como destaque não só no estado, mas em todo o País. Isso mostra que cada vez mais, a assistência de nossos técnicos faz com que nossos produtores agreguem mais valor aos seus produtos e invistam em tecnologias no campo", destacou Diógenes Marques.

Segundo informou Delmir, a propriedade já tem recebido estudos de Universidades do Estado de São Paulo, se tornando uma referência não só para Mato Grosso do Sul, mas também para todo o País.

O produtor estuda ainda a possibilidade de abertura futura de sua propriedade para o Turismo Rural, tendo em vista que em sua propriedade existem diversas atividades rurais e de lazer para serem exploradas, diversificando ainda mais as atividades em sua área.