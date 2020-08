Mato Grosso do Sul tem a 5ª maior produção de grãos do país, com 19,9 milhões de toneladas

Levantamento de Grãos realizado pela Conab aponta que Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de grãos do país - (Foto: Reuters/Paulo Whitaker/Direitos Reservados)

Levantamento de Grãos realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e divulgado nesta terça-feira (11) aponta que Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de grãos do país, com 19,9 milhões de toneladas de soja e milho na safra de 2020. Em termos de Valor Bruto da Produção, que engloba a agricultura e a pecuária, Mato Grosso do Sul tem o 7º maior resultado, com R$ 42,53 bilhões. Confira o documento aqui.

“O desempenho crescente da produção sul-mato-grossense de grãos decorre de fatores como a conversão de espaços que eram de pastagens em áreas de lavoura e também em função do uso de tecnologias e pesquisas feitas pelas fundações, adaptando novas variedades para os solos menos aptos à agricultura. Os resultados apontados pela Conab mostram o potencial que Mato Grosso do Sul tem, ainda, sem pressionar os estoques de vegetação nativa. Temos muito a comemorar”, avalia o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

MS se destaca também na produção de milho

De acordo com o 11º Levantamento da Conab, a área plantada em Mato Grosso do Sul cresceu 3,2%, subindo de 4.871,2 hectares em 2019 para 5.029,2 hectares em 2020. Em termos de produtividade, houve crescimento de 5,2% em relação ao ano passado, saindo de 3.760 kg por hectare para 3.957 kg por hectare. A produção total de grãos passou de 18,31 milhões de toneladas em 2019 para 19,9 milhões de toneladas em 2020, alta de 8,6%.

Em termos de Brasil, a safra 2019/20 do Brasil caminha para o desfecho final de mais um recorde, com a marca de 253,7 milhões de toneladas. Isto representa um crescimento de 4,8% ou o equivalente a 11,6 milhões de toneladas sobre a produção da safra passada. O carro-chefe dos grãos é comandado pela soja e milho, que garantem quase 90% da produção nacional.