Marcada por atraso, MS finaliza plantio de soja com 5,10% de adiantamento

Soja - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mesmo que marcada por eventos climáticos desfavoráveis e atraso na semeadura, a safra de soja 20/21 foi encerrada no dia 27 de novembro. O atraso na semeadura foi compensado com 5,10% de adiantamento no final do plantio, em relação à safra passada. Os dados foram divulgados pelo boletim da Famasul e Siga MS.

Conforme divulgado pelo informativo, as chuvas intensas contribuíram para a finalização do plantio em todas as regiões de MS. O Estado fechou a janela de cultivo em 8 semanas com aproximadamente 3,645 milhões de hectares semeados. Até o momento, a grande maioria das lavouras estão com bom potencial produtivo.

Em comparação à safra anterior, houve aumento de área plantada em aproximadamente 7,55%, passando de 3,389 milhões para 3,645 milhões de hectares. O rendimento da lavoura tem previsão de crescer 2,35% em relação ao volume de produção de grãos da safra passada, saindo de 11,325 milhões de toneladas da em 2019/2020 para 11,591 milhões de toneladas na safra 2020/2021.

Na semana passada o preço médio da saca de 60 Kg, em MS, atingiu o maior valor nominal chegando a R$ 156,00/sc na praça de Dourados. Porém sofreu com desvalorização de 10,2% sendo cotada em média por R$ 153,75.

Quanto à comercialização, a safra avançou 8 pontos percentuais em relação a safra passada, batendo 55,45%. Conforme divulgada pela Granos Corretora.

Milho

Segundo o boletim, não haverá problemas na semeadura do milho 2ª safra. “Para que não haja impacto, a soja tem que estar com menos de 60% da área implantada até o dia 06 de novembro. Como chegamos em 6 de novembro com 78,9% de área plantada de soja superou-se a porcentagem mínima de plantio para esta data”, informa.

Desde o dia 09 de outubro até 06 de novembro foram plantados 2,876 milhões de hectares de soja, sendo esse total de área disponível para semeadura do milho 2ª safra, que supera todas as últimas áreas plantadas no Estado.

O milho 2ª Safra está previsto com uma produtividade de 93,4 sc/ha, com produção de 10,618 milhões de toneladas e 1.895 milhão de área plantada.

No entanto o preço da saca do milho, em MS, desvalorizou 2,70% entre 23 a 30 de Novembro de 2020. O cereal encerrou o período negociado a R$ 67,63. Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 30 de novembro, o MS já havia comercializado 72,54% do milho 2º safra 2020.