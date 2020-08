Leilão de bovinos realizado pela SAD supera meta e arrecada R$ 106 mil

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou a homologação e adjudicação do resultado do leilão de bovinos - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (05.08), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou a homologação e adjudicação do resultado do leilão de bovinos, promovido pela Superintendência de Patrimônio (Supat), em Aquidauana, no dia 24 de julho.

Na ocasião foram leiloados dois lotes de bovinos que eram utilizados na área de pesquisa do curso de zootecnia da Universidade. Foram dois lotes, um deles com 18 fêmeas acima de 36 meses e o segundo, com 20 machos de 18 a 24 meses.

O total arrematado superou a expectativa inicial de R$ 70.400,00 e alcançou o valor total de R$ 106.100,00, sendo R$ 53.100,00 correspondentes ao primeiro lote e o segundo, no valor de R$ 53.000,00.

De acordo com a SAD, o leilão era necessário para reduzir o quantitativo de animais presentes no pasto, localizado no campus da universidade. “Com o resultado positivo, os valores arrecadados serão revertidos em ações prioritárias do Governo do Estado”, destaca a titular da secretaria, Ana Nardes.