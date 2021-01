Governo entrega Selo Arte para Manteiga Ghee e banha produzidos em Pedro Gomes

A certificação possibilita a venda do produto nacionalmente - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul produz manteiga Ghee e banha artesanal e a partir de agora esses produtos poderão ser vendidos para todo o país. A produção vem do município de Pedro Gomes, da indústria Soul Leve, que na nesta sexta-feira (29) o certificado de Selo parte para nove produtos.

A certificação que possibilita a venda do produto nacionalmente foi entregue à empresária Juliana Moro Trombini pela Semagro (Secretaria de meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O Selo Arte é entregue ao produto e não à empresa e, com esta o Estado passa a ter 11 certificações em vigor.

Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck explica que o Selo Arte é uma maneira de reconhecer o trabalho dos produtores artesanais e dar a possibilidade de abrir novos mercados e aumentar a produção. "Você é o resultado do nosso trabalho, de quando a gente senta e define políticas públicas para o Estado. Por que dependemos dos empreendedores que buscam inovar e que geram emprego e riquezas para o Estado", disse o secretário à empresária.

Com investimentos de R$ 500 mil, Juliana Trombini construiu uma indústria para dobrar a produção atualmente em 5 mil potes por mês. "Queremos trabalhar para ser referência no Estado e para que Mato Grosso do Sul se orgulhe da Soul Leve, pois sabemos que temos um bom produto para oferecer. O objetivo da Soul Leve é deixar um legado no município, fortalecendo a agricultura familiar e dando novas oportunidades", afirma.

Para isso, a Soul Leve está realizando um projeto com agricultores familiares do assentamento Santa Maria para a produção e comercialização de cúrcuma. "Vamos comprar in natura, processar e parte vai retornar para investimentos nas comunidades. O Governo do Estado me apoiou em tudo, com todas as informações que precisei para chegar até aqui".

Na oportunidade a empresa recebeu da Iagro o CIE (Certificado de Inspeção Estadual), que é parte do processo para que os produtos sejam certificados com o Selo Arte. "Nosso trabalho é incentivar e ajudar negócios que fazem como este, tudo corretamente para produzir bem e com qualidade", afirma o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold.

Receberam o Sselo Arte os seguintes produtos: manteiga Ghee artesanal sem sal premium, Ghee artesanal com sal rosa premium, Ghee artesanal com cúrcuma premium, Ghee Noisette sem sal Premium, Ghee Noisette com sal premium, Ghee Noisette artesanal com amêndoas sem sal, Ghee Noisette artesanal com sal premium, banha artesanal e banha artesanal com cúrcuma.

Interessados podem adquirir o produto na internet no site soullevems.com.br ou mais informações no @soullevems no Instagram.

Selo Arte

Instituído em novembro de 2019, o Selo Arte possibilita que produtos artesanais de origem animal, mesmo tendo apenas a certificação sanitária do município (SIM), possam ser comercializados em todo o Brasil. A certificação é uma maneira de incentivar a produção artesanal e dar condições de comercialização, desde que atendam a padrões de regulamentação.

O doce de leite Ponto Alto, produzido em Nova Alvorada do Sul, foi o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber o Selo Arte e o primeiro da categoria a receber a certificação no país. O segundo produto a receber o Selo Arte foi a Linguiça Tradicional de Maracaju, produzida pela Casa de Carne Big Boi.