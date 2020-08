Governo avança na compra de alimentos que vão beneficiar 395 agricultores familiares do Estado

Mato Grosso do Sul receberá R$ 2,565 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos e a previsão é de beneficiar 395 agricultores familiares e 78 entidades de assistência social de 12 municípios. Estão sendo abertas chamadas públicas para que os agricultores aptos se inscrevam, sendo que um dos requisitos é oferecer no mínimo três diversidades de culturas. Cada agricultou habilitado receberá um cartão onde o recurso será depositado.

Em todo o Mato Grosso do Sul serão 12 municípios contemplados com o programa desenvolvido pelo Ministério da Cidadania, que dá segurança ao segmento da Agricultura Familiar e atende a população mais carente.

Na quarta-feira foi a vez do município de Bela Vista receber o programa, com expectativa de receber R$ 97,5 mil em recursos do Programa de Aquisição Alimentar (PAA), na modalidade de compra com doação simultânea. O termo de compromisso foi assinado na quarta-feira (19) entre o município e o Secretário Adjunto Ricardo Senna, na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

A expectativa é os 15 produtores sejam beneficiados com a venda de seus itens. Os produtos comprados com o recurso do Governo Federal serão destinados a nove unidades de Assistência social da cidade. Neste modelo a produção fica no município e atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Ontem foi a vez do município de Juti , que vai receber R$ 95 mil em recursos do Programa de Aquisição Alimentar (PAA), na modalidade de compra com doação simultânea. O termo de compromisso foi assinado quinta-feira (20) entre o município e o secretário Jaime Verruck, na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

A expectativa é que 30 produtores sejam beneficiados com a venda de seus itens. Os produtos comprados com o recurso do Governo Federal serão destinados a serviços de Assistência social na cidade. Neste modelo a produção fica no município e atende famílias em situação de vulnerabilidade.

A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) vai dar apoio na divulgação e nas questões técnicas pertinentes a adesão ao programa. A coordenador do PAA estadual, Karla Nadai realizou uma capacitação para todos os técnicos da Agraer dos municípios que serão beneficiados.