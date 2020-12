Gerenciado pela FAPEC, Mercado Escola UFMS vai capacitar pequenos agricultores

O projeto de extensão "Mercado Escola UFMS", desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - (Foto: Divulgação)

O projeto de extensão “Mercado Escola UFMS”, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), vai fortalecer a agricultura familiar sul-mato-grossense por meio do uso de ferramentas da Ciência e Tecnologia. O projeto Mercado Escola foi iniciado em plena pandemia e já está em fase de construção.

A iniciativa originou-se a partir de dois também projetos de extensão: a Incubadora Tecnológica de Cooperativas da UFMS e o Projeto Semente.

Um dos principais focos do Mercado Escola é inserir o pequeno produtor rural e agricultor familiar no câmpus da Universidade. Além de oferecer espaço de comercialização de verduras, legumes e outros produtos da terra, o projeto vai por à disposição dos participantes formação técnica adequada, ensinando-os formas de venda e estrutura para que os empreendedores do campo tenham conhecimento sobre legislação sanitária.

De acordo com a coordenadora do projeto, Dalva Mirian Coura Aveiro, o Mercado Escola foi desenvolvido de maneira coletiva, tendo a participação de produtores rurais, equipe técnica e acadêmicos-estagiários da Incubadora de Cooperativas. Os alunos, por exemplo, foram os responsáveis por desenhar espaços de desenvolvimento da ideia.

“A função social do projeto vai além de uma ação de extensão, já que o espaço do mercado será um laboratório de pesquisa, extensão, ensino contínuo e de oportunidades que podem ser soluções para as demandas de trabalho dos agricultores. Haverá também um local para os acadêmicos desenvolverem trabalhos de conclusão de curso, mestrados e doutorados”, explica Dalva, dando ênfase na evolução do projeto, que, de acordo com ela, será um ambiente dinâmico e ganhará mais dimensão conforme a conclusão das etapas.

Segundo a coordenadora, a proposta prevê, inclusive, a criação de uma estufa agrícola e tendas para os agricultores. Materiais de laboratórios como pipetas e bastões de vidros, por exemplo, serão adquiridos para o funcionamento do laboratório.

A analista do projeto “Mercado Escola” na Fapec, Suzanna Félix, ressalta que a Fundação atua institucionalmente na organização do projeto, facilitando a procura de orçamento de materiais, pagamento de bolsas e organização financeira. “Nossa tarefa aqui na Fapec é contribuir para o desenvolvimento da melhor maneira possível do projeto, fazendo com que as solicitações do Mercado Escola sejam bem atendidas”, diz.

Adaptação

Em virtude da pandemia de coronavírus, as ações dos agricultores do Projeto Semente - vinculado ao Mercado Escola – são realizadas no formato delivery. Todas as terças-feiras são feitas 15 entregas para um número limitado de pessoas.

Enquanto as instalações do Mercado Escola não terminam, o intuito é que em 2021 seja instalado um drive-thru para dar continuidade nas vendas dos produtos hortifrutigranjeiros.