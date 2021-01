Frango abatido fecha dezembro com o menor preço do trimestre

Dezembro foi o mais fraco resultado do corrente trimestre - (Foto: Divulgação)

Enfrentando a mesma desvalorização que atinge as demais carnes, o frango abatido vai encerrando 2020 de forma melancólica e sem ver o mercado registrar o dinamismo que, tradicionalmente, marcava o período de Festas. Pior, registra em dezembro o mais fraco resultado do corrente trimestre, os dados preliminares sugerindo que fechará o mês com um valor médio muito próximo do observado em setembro passado.

Os resultados finais sofrerão mudanças. Mas não devem ser muito diferentes do valor até aqui registrado - média anual de R$ 4,58/kg – resultado que configura valorização de menos de 8% sobre os R$ 4,25/kg alcançados em 2019.

É um recorde, pois nunca foram atingidos preços tão elevados quanto os de 2020. Mas perdem todo e qualquer significado frente à evolução dos custos de produção e aos custos adicionais surgidos com a necessidade e a obrigatoriedade de implantação de medidas para o enfrentamento da Covid-19.

É interessante observar também que se houve algum ganho, ele se concentrou no segundo semestre do ano. Porque o primeiro semestre foi fechado com um valor médio inferior ao do mesmo período de 2019. Ou, mais exatamente, com queda de, praticamente, 5%. Com informações do AviSite.