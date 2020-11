Fazenda Topázio conquista medalha de ouro na 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade

Segundo o pecuarista Wildes Aquino de Figueiredo, ganhar a medalha de ouro na 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade é uma honra muito grande - (Foto: Divulgação)

O lote de novilhas da Fazenda Topázio, localizada no município de Aquidauana (MS) e de propriedade do pecuarista Wildes Aquino de Figueiredo, conquistou a medalha de ouro na categoria "carcaças de fêmeas" da 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade, realizado dias 3 e 4 de novembro na unidade Friboi de Anastácio (MS). O julgamento de carcaças é promovido pela ACNB (Associação dos Criadores de Nelore do Brasil) e, neste ano, tem a parceria da Friboi e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

Segundo o pecuarista Wildes Aquino de Figueiredo, ganhar a medalha de ouro na 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade é uma honra muito grande. "Essa conquista tem muita importância para mim. Eu a vejo como motivação para continuar produzindo uma novilha de qualidade e também me leva a aprimorar ainda mais o melhoramento das carcaças dos meus animais, geneticamente falando", disse em entrevista exclusiva ao jornal A Crítica.

Ele destaca que atualmente o pecuarista precisa estar sempre preocupado com o aprimoramento do seu rebanho, dando atenção especial à nutrição, aos cuidados sanitários e à vacinação. "Tudo isso redunda em uma finalização do animal que impacta na qualidade dele. Esse prêmio é resultado de um trabalho feito desde o dia que os animais entraram na propriedade, o período em que esteve lá até a terminação, ou seja, quando ficou pronto para o abate no frigorífico", detalhou.

Aquino destaca que é preciso estar sempre preocupado com o aprimoramento do seu rebanho, dando atenção especial à nutrição, aos cuidados sanitários e à vacinação

Wildes Aquino de Figueiredo também faz questão de dividir a medalha de ouro com o trabalho executado pela sua equipe dentro da Fazenda Topázio. "Tenho funcionários qualificados e que sempre buscam o conhecimento para aprimorar ainda mais o rebanho. Eu penso que na pecuária de corte não basta só ter a terra ou o gado, entrar por entrar, tem que ter o conhecimento para fazer um bom trabalho, conhecer genética, manejo, nutrição e cuidado sanitário, pois o mercado exige isso", garantiu, informando que as novilhas abatidas na unidade do Friboi em Anastácio foram exportadas para Israel.

O pecuarista reforça que o bom trabalho realizado acabou por redundar no reconhecimento da ACNB, que sempre coloca à prova os animais da raça Nelore levados para o abate nos frigoríficos do Estado e do Brasil. "Agradeço muito e quero enaltecer os promotores do Circuito Nelore de Qualidade, pois os julgamentos são de alto nível. É uma grande satisfação receber esse reconhecimento e me leva a querer melhorar ainda mais o meu rebanho. A genética evolui, não para, eu quero cada dia mais atingir degraus maiores dentro da produção de animais da raça Nelore", afirmou.

Primeiro ano

A medalha de ouro na categoria "carcaças de fêmeas" da 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade tem um sabor especial para o pecuarista Wildes Aquino de Figueiredo, afinal, ele acabou de completar 12 meses à frente da nova atividade. "Eu já tinha um certo conhecimento e resolvi investir nessa atividade produtiva. Porém, para conseguir sucesso precisei seguir uma série de indicadores até chegar na venda do animal pesado, pois, o que interessa para o mercado é a novilha pesada, o boi pesado, é isso que vai te dar lucro", pontuou.

Ele destaca que o controle sobre os vários indicadores têm de ser constante enquanto o animal estiver dentro da sua propriedade para chegar com um gado de qualidade e peso nos frigoríficos. "Os frigoríficos olham o acabamento, olha se é gordo e pesado para oferecer ao mercado externo. Ninguém vai recusar um animal assim e, por isso, hoje em dia não dá para criar e deixar lá, como era antigamente, quando se criava indo à propriedade uma vez por mês, atualmente, precisa do olho do fazendeiro constantemente para se ter lucro", avisou.

O proprietário da Fazenda Topázio acrescenta que sua trajetória na pecuária de corte é simples e não tem segredo. "Antes de começar a criar gado, primeiro eu consultei os mais experientes e, depois, os mais progressistas. Peguei o conhecimento desses dois lados, mesclei e fui atrás de um pouco mais de informações na Internet. Fui procurar entender o processo, como criar bem o animal, o que digo é que o principal fator sempre foi e sempre será o conhecimento. Sem competência, ninguém se estabelece, hoje não se tem margem para amadorismo, precisa estar afiado, saber como usar as ferramentas certas, pois pode tropeçar", alertou.

A 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade, da ACNB na unidade Friboi de Anastácio (MS), foi marcada pela qualidade dos animais

Wildes Aquino de Figueiredo volta a destacar que a equipe que ele tem na Fazenda Topázio faz muita diferença. "O meu peão é qualificado, ele conhece de genética, isso agrega na finalização do animal. A premiação obtida é fruto de um trabalho de 12 meses, fiz um projeto piloto, felizmente eu consegui atingir o meu objetivo, que era oferecer o produto exigido pelo mercado, ou seja, um animal pesado, com bom acabamento de gordura e boa qualidade genética", finalizou.

Etapa do Circuito Nelore de Qualidade em Anastácio é marcada pela qualidade dos animais

A 31ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade, da ACNB (Associação dos Criadores de Nelore do Brasil), realizada dias 3 e 4 de novembro na unidade Friboi de Anastácio (MS), foi marcada pela qualidade dos animais. "Foi um show de qualidade. Eu quero agradecer todos que estiveram juntos conosco nesse evento", comentou Fábio Ximenes, originador da Friboi de Anastácio, em entrevista ao Programa Giro do Boi, do Canal Rural.

Ele explicou que foi a primeira vez que a unidade do Friboi de Anastácio recebeu uma etapa do Circuito Nelore de Qualidade e superou todas as expectativas, sendo impressionante a condição, tanto da boiada, quanto da novilhada da raça Nelore que participou da avaliação. Ao todo foram julgadas as carcaças de três lotes de 170 fêmeas e de cinco lotes de 430 bois.

"Todos animais jovens, bem terminados e somente um lote confinado, o restante dos dez lotes todos foram criados a pasto", detalhou Fábio Ximenes, falando que, em relação ao lote da Fazenda Topázio, de Aquidauana (MS), o proprietário Wildes Aquino de Figueiredo está de parabéns. "Ele apresentou um excelente lote, com muita qualidade", garantiu.

Sobre a medalha de ouro para a categoria carcaças de machos, ele explicou que a Fazenda Bodoquena, em Corumbá (MS), também está de parabéns. "Toda a equipe da propriedade rural fez um excelente trabalho com esses animais. O ano que vem nós vamos esperar todos e trazer mais gente para fazer um excelente evento. Quero agradecer novamente a todos os pecuaristas que participaram", adiantou.

Confira abaixo os vencedores da etapa:

Categoria carcaças de fêmeas

Medalha de ouro: Fazenda Topázio, de Wildes Aquino de Figueiredo, em Aquidauana (MS);

Medalha de prata: Fazenda Martina, Martina Agropecuária, em Nioaque (MS);

Medalha de bronze: Fazenda Santa Maria, de Eduardo Fernandes Neves, em Aquidauana (MS);

Categoria carcaças de machos

Medalha de ouro: Fazenda Bodoquena, em Corumbá (MS);

Medalha de prata: Fazenda Arara, Goya Agro Pastoril, em Bodoquena (MS);

Medalha de bronze: Fazenda Cerro Puitan, de Irineu Barbero Vitório, em Aquidauana (MS).