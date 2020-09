FAO pode abraçar projetos para produção sustentável em MS

Produção Sustentável - (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

O adido agrícola do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Leonardo Isolan apresentou ao Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) a possibilidade de abraçar projetos ligados à produção sustentável de Mato Grosso do Sul. O Sindicato encaminhará o projeto ainda neste ano, para apreciação da FAO.

O estreitamento tem por finalidade o desenvolvimento de selos, que comprovem práticas positivas do produtor rural local e buscar novas técnicas e tecnologias para a abertura de novos mercados, agregando valores aos produtos dos produtores junto a FAO.

“Temos a possibilidade de desenvolvimento de projetos e ações de cooperação entre entidades brasileiras e a FAO. Isso engloba mais que a força Sindical, mas a força das instituições, para que se unam e adotem procedimentos, com o objetivo de atender nichos de mercados específicos, que venham agregar muito valor para o produtor brasileiro, em especial. E não ficar dependendo, exclusivamente, da regulamentação brasileira”, explica o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Ainda de acordo com o presidente a busca é por incentivar e fomentar as startups de tecnologia, “Temos um monte de jovens aqui em Campo Grande desenvolvendo tecnologia, que às vezes têm muita dificuldade de achar aquilo que ele realmente precisa, de uma forma prática, para que se viabilize a comercialização de produtos, por exemplo”, completa.

Segundo o adido o Sindicato segue à risca com os requisitos da FAO, o que gera grande probabilidade de parcerias futuras. “Os conceitos da entidade estão bem alinhados com o que a FAO prática. A questão sustentável: ambiental, econômico e social, a narrativa dos projetos em benefício da pecuária, os programas que buscam dar reflexo na educação de qualidade e igualdade de gênero, são ações pertinentes, que mostram ganhos lá na frente”, pontua Isolan.

O SRCG convida produtores e empresários do agronegócio, a fim de contribuir com projetos nesse sentido, a conhecer a fundo as propostas e desenvolverem ações em parceria. “As demandas são enormes, cada dia que passa elas aumentam. Estamos em um momento muito propício, com fronteiras abertas e países receptivos aos produtos brasileiros, temos hoje muita qualidade e podemos agregar muito”, finaliza Alessandro.