Empresários lançam em Bonito a mais moderna unidade de beneficiamento de sementes de MS

De olho nos produtores de soja do principal polo de crescimento em área plantada do Mato Grosso do Sul, os empresários rurais e irmãos Breno Morais e Diego Morais lançaram, no último dia 18 de fevereiro, com um dia de campo, as obras da empresa Sementes Verluz, que está sendo construída na Fazenda Bodoquena, no município de Bonito (MS). Trata-se da primeira Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) de soja da região, que será a primeira a ser construída com armazém refrigerado.

Segundo Breno Morais, a empresa recebeu o nome de Verluz para homenagear a mãe, que faleceu há alguns anos e chamava-se Vera Lúcia. "Ela era artista plástica e assinava as obras dela como Verluz, que significa Vera Lúcia em latim. É um nome bem sugestivo porque toda planta precisa de luz para viver", explicou.

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, Breno Morais, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, Diego Morais e o Vice - Prefeito de Bonito, Juca Ygarapé

Ainda de acordo com ele, a empresa Sementes Verluz está sendo construída em uma região que tem condições climáticas ideais, além da altitude e de solo necessários para a produção de sementes. “O que está sendo construído hoje é a planta da unidade de beneficiamento de sementes com o armazém refrigerado. Isso tudo para que a semente tenha qualidade, com alta germinação e alto vigor, que é isso que importa para o produtor de soja na hora de plantar”, declarou.

Breno, Nicolas Matinaga e Diego Morais

O empresário completa que os cultivares de soja da Verluz serão lançados a partir de setembro ou outubro deste ano para serem entregues em 2022. "O compromisso da Sementes Verluz é com a qualidade do produto. Para ter uma ideia, o padrão de qualidade que o Governo Federal exige de germinação da semente de soja é de no mínimo 80%. O nosso compromisso é entregar uma semente acima desse percentual e, por isso, vamos descartar uma semente que tem 84% de germinação. Hoje, o mercado exige aí pelo menos de 85% a 95% de germinação, pois isso influi no desembolso e na produtividade da lavoura”, detalhou.

Benção do Padre Israel

Breno Morais ressalta que a área plantada com soja neste ano de 2021 aumentou em 300 mil hectares e, desse total, 250 mil hectares ficam na região sudoeste do Estado, que compreende os municípios de Bonito, Jardim, Porto Murtinho, Miranda, Corumbá e outros do entorno. “Esses municípios estão no caminho da Rota Bioceânica e serão todos atendidos pela nossa empresa, com a produção, entrega e pós-venda de sementes. Queremos fazer parcerias com os produtores rurais para desenvolver o nosso produto, pois a gente identificou que o nosso mercado, devido à grande expansão, está muito carente de produtos de qualidade”, lamentou.

Diego Morais e Claudia Morais

Ele reforça que os produtores rurais da região sudoeste do Estado estão muito longe de onde se produz sementes. “Esse é um mercado que não tem assistência por parte das produtoras de sementes. A gente acaba ficando refém dessas empresas, tendo de receber a semente muito tempo antes de plantar e ela perde qualidade por ficar armazenada em condições ruins, fazendo com perca qualidade e vigor, o que gera prejuízo ao produtor rural. É um dilema que nós dessa região sudoeste do Estado enfrentamos”, explicou.

Eduardo, Alvaro, Breno, Carlos Roberto e Diego

Já o empresário Diego Morais relata que a Unidade de Beneficiamento de Sementes da Sementes Verluz está localizada estrategicamente dentro do principal polo de crescimento em área plantada de Mato Grosso do Sul. “Nas últimas duas safras, foram mais de 500 mil hectares a mais plantados e o potencial de crescimento ainda é enorme”, afirmou, ressaltando que, com a estrutura da UBS, será possível atender os produtores da região, oferecendo sementes de alta germinação e vigor, com pós-venda eficiente.

Diana, Breno, Nivaldo e Diego Morais

Além da eficiência na produção, o empreendimento tem um grande apelo socioambiental, funcionando 100% a energia solar, diminuindo o impacto ambiental com o uso de energia limpa, gerando mais de 50 empregos diretos e indiretos. Os produtores rurais interessados podem acessar o site da empresa - verluz.com.br - para fazer a reserva da semente, que iniciará a distribuição a partir de março de 2022.



Dia de campo



No dia de campo de lançamento das obras da empresa Sementes Verluz, organizado pelos irmãos e sócios Breno e Diego Morais, foi realizada uma palestra com o tema “Sementes de Alta Qualidade – O Alicerce para Altas Produtividades”, ministrada pelo especialista Géri Eduardo Meneghello, que é doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e pesquisador na área de Controle e Qualidade e Gestão de Sistemas e Processos na produção de sementes.

Sonia, Edna, Joaquim, Ossana, Sarkis e Diana

Após a apresentação da UBS, os convidados fizeram um tour nos campos demonstrativos de cultivares de soja das empresas parceiras: BASF, Santa Clara Agrociência, Silomax, Soytech Sementes, Monsoy, Brasmax e Baup. O evento foi um sucesso de público, realizado respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19, todas as atividades foram separadas em pequenos grupos para evitar aglomerações.



O dia de campo teve a participação de produtores rurais, empresas do setor, do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, e do vice-prefeito Juca Ygarapé, além de vereadores e demais autoridades do município. Para os convidados, o empreendimento favorece novas oportunidades de impulsionar o agronegócio do Estado. Vale ressaltar que a empresa Sementes Verluz vai operar com energia 100% limpa (solar).



Serviço – Mais informações pelo site verluz.com.br