Empreendedora de turismo investe na agricultura familiar e resolve divulgar produção no Manucã

O objetivo da empreendedora é intensificar as vendas das cestas produzidas com os produtos de sua pequena propriedade rural - (Foto: Estadão/Casa Orgânica)

Orientada por um cliente, uma empreendedora de Campo Grande, Kátia Acosta, resolveu anunciar seus produtos no Manucã. O objetivo dela é intensificar as vendas das cestas produzidas com os produtos de sua pequena propriedade rural.

O Manucã é uma plataforma de conexão que aproxima produtores rurais da agricultura familiar a consumidores elaborada pelo Governo do Estado, por intermédio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Com isso, ela que já atingiu o que necessita para sustentar a propriedade, quer ampliar as comercializações para outros clientes, chegando ao seu objetivo de mais de 60 unidades ao mês. “Um cliente me avisou do Manucã e eu resolvi utilizar para ampliar minha divulgação e atingir minhas metas. Eu monto meus produtos semanalmente, por encomenda e conforme produção e colheita da chácara”.

O diferencial do trabalho da Kátia está na personalização dos produtos. “É tudo picado e higienizado. Antes eu só trabalhava com turismo, mas com a pandemia, o que era produção de subsistência da pequena propriedade que minha família tem, virou renda principal”. Kátia salienta que não deixará o turismo, e espera como todos, a vacina e que tudo volte à normalidade, e que as duas atividades são importantes para toda família.

A empreendedora pesquisou e viu o potencial do seu negócio e quando ela tem determinada matéria-prima, ela consegue incluir na cesta por intermédio dos vizinhos de sua propriedade.

De acordo com os dados da Semagro, aproximadamente 80 pessoas já cadastraram seus anúncios de vendas até o momento na plataforma. “Essa é uma estratégia que adotamos para fazer o apoio da sustentação da comercialização da agricultura familiar”, ressalta o titular da pasta, Jaime Verruck.

Verruck reforça o sistema de força-tarefa foi criado diante das adversidades resultantes do coronavírus. “É uma iniciativa definida pela Semagro, em função da pandemia, quando identificamos uma série de problema de negociação da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso do Sul. O Manucã foi desenvolvido internamente pela área de ciência e tecnologia da Semagro, junto com os nossos bolsistas para dar um retorno justamente neste quesito”.

Conheça a ferramenta do Governo do Estado, acesse manuca.semagro.ms.gov.br.