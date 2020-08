Economia com processamento do leite em MS pode alcançar 300%

Além da boa aceitação entre os consumidores, a versatilidade desse lácteo possibilita uma economia que pode chegar a 300%, como é o caso do requeijão cremoso - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Difícil encontrar alguém que não goste de mussarela, um iogurte, provolone, e tantos outros derivados do leite. Além da boa aceitação entre os consumidores, a versatilidade desse lácteo possibilita uma economia que pode chegar a 300%, como é o caso do requeijão cremoso.



Além do sabor inconfundível e a forte presença culinária, a lucratividade do leite é um ponto que merece destaque. De acordo com a nutricionista Ana Carla da Silva, instrutora do Senar Mato Grosso do Sul, o cálculo é simples. “Levando em consideração que o produtor tem custo em torno de R$ 1,30 por litro de leite, para preparar seis potes de 200 gramas de requeijão cremoso, ele precisa de R$ 9,75. Se fosse comprar no supermercado, ele gastaria aproximadamente R$ 30, ou seja, a economia é de 300%”.



O queijo minas é o mais rentável entre os derivados dos produtos lácteos. “A transformação do leite em queijo exige pouco tempo de exposição, fácil de preparar, já que fica pronto em apenas 3 horas, não exige temperaturas específicas ou mesmo equipamentos complexos. O custo aproximado para fabricar um queijo é R$ 9,50, e ele pode ser vendido por R$ 25 reais, ou seja, lucro de 170%”, complementa.