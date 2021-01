Dourados ultrapassa Campo Grande e se torna o segundo maior exportador de MS

Um dos motivos do município de Dourados ter alcançado esse resultado foi a instalação em 2019 da Coamo, complexo industrial responsável pela produção de farelo e óleo de soja - (Foto: Jaelson Lucas )

O município de Dourados foi o segundo maior exportador sul-mato-grossense em 2020, representando 11,9% de tudo que o estado envia para fora do País. Com essa marca, Dourados ultrapassou a capital Campo Grande. Os dados da balança comercial foram compilados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

“Temos um programa de atração de investimentos desde 2015, visando à industrialização do estado, à diversificação da matriz econômica e à agregação de valor à matéria-prima local. Ou seja, inverter a lógica de exportar grãos para industrializar esses grãos no estado, gerando emprego, renda, competitividade e mais tributos”, elenca o superintendente de Indústria, Comércio e Serviço da Semagro, Bruno Bastos Gouveia.

Segundo ele, o segredo é criar um ambiente de negócios para investimentos e segurança jurídica. “Temos feito isso desde 2015 e o resultado são mais de R$ 40 bilhões de investimento prospectados desde então”, completa.

Um dos motivos do município de Dourados ter alcançado esse resultado foi a instalação em 2019 da Coamo, complexo industrial responsável pela produção de farelo e óleo de soja. De acordo com o balanço da Semagro, no ano passado, Dourados aumentou em 2,734% o volume de farelo de soja exportado, além de 251% nas vendas externas de óleo de soja e de 53% na comercialização de soja ao exterior. Foram 32 mil toneladas de óleo de soja exportado em 2020 contra 9 mil toneladas em 2019.

O farelo de soja saltou de 15 mil toneladas em 2019 para 435 mil toneladas em 2020. As exportações de soja pelo município alcançaram a marca de 981 mil toneladas do grão. No ano passado, Dourados também aumentou as exportações de carnes suínas, bovinas e de aves.

“Como a Coamo é uma indústria exportadora de óleo e de farelo de soja, Dourados teve um boom na exportação em 2020, já que a empresa se instalou em 2019. No estado, as exportações no ano passado foram maiores que 2019 (11,4%), mesmo na pandemia”, enfatiza.

Em relação à pandemia, Bruno reconhece os impactos na economia nacional. “Mas graças a esse programa de atração de investimentos, só a indústria local, e isso considerando só o setor industrial, teve um saldo positivo de geração de 6,4 mil empregos”, ressalta.

Municípios exportadores - Três Lagoas lidera o ranking de municípios exportadores em Mato Grosso do Sul, com participação de 41,8% devido à celulose. Em seguida, vêm Dourados, com 11,9%, e Campo Grande, com 9,12%.

A lista ainda inclui os municípios de Corumbá (4,84%) e Chapadão do Sul (3,86%). Juntos, os dez municípios que mais exportam no estado são responsáveis por 83,5% de tudo que é enviado para o mercado externo.