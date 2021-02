Dia de Campo Digital vai apresentar resultados de pesquisas para safra de soja 2020/2021

O evento contará com o apoio de sindicatos rurais e empresas parceiras - (Foto: Divulgação)

Resultados de pesquisas pertinentes à safra de soja 2020/2021 serão apresentados durante o Dia de Campo Digital. O evento on-line da Fundação MS será realizado no dia 11 de fevereiro, a partir das 11h e conta com apoio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio da Fundect/Fundems.

O evento que será totalmente on-line, tem como objetivo levar aos produtores rurais e técnicos de todo o Brasil, informações pertinentes e atualizadas visando melhorar o manejo para garantir a rentabilidade das suas lavouras de forma sustentável. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site www.fundacaoms.org.br/eventos/agenda

A programação contará com palestras gravadas nos campos experimentais da Fundação MS em ambientes de produção que englobam grande parte dos sistemas produtivos de soja no Brasil. Focada em novas tecnologias e estratégias, para que o produtor rural conheça com o que há de novo no mercado e inicie o planejamento da próxima safra.

O pesquisador Douglas Gitti do setor de Manejo e Fertilidade do Solo, dará início a programação técnica com os temas: Áreas demonstrativas com preparo de perfil do solo com textura arenosa e argilosa, efeito de doses elevadas de gesso agrícola em solos com altos teores de alumínio, desenvolvimento da soja em diferentes doses de fósforo e potássio em solo arenoso e argiloso, opções de coberturas vegetais para outono-inverno no sistema de produção soja-milho safrinha e diferentes espécies de capins para o sistema de produção soja-pasto.

Na sequência, o pesquisador de Fitotecnia Soja André Bezerra, falará sobre as características das cultivares de soja campeãs de produtividade e apresentará também o que há de mais novo no mercado em questões de biotecnologias.

"Há uma expectativa muito grande por parte de produtores e técnicos que essas cultivares de soja tragam bastante incrementos de produtividade. Então, nós vamos mostrar para o público como está o desenvolvimento desses germoplasmas com novas biotecnologias em nível de campo’’, comenta o pesquisador André Bezerra.

O pesquisador Luciano Del Bem Júnior do setor de Herbologia e Entomologia, irá apresentar temas relacionados ao manejo do capim-amargoso, estratégias para reduzir a presença do milho tiguera RR na cultura da soja, impacto das novas biotecnologias de soja no manejo de lagartas e as medidas de manejo integrado para controle de percevejos na soja.

Fechando a programação técnica, a pesquisadora Ana Claudia Ruschel do setor de Fitopatologia e Nematologia abordará temas importantes sobre a diagnose e amostragem de enfezamentos para identificação de molicutes e viroses, amostragem e manejo de nematoides e o manejo de mancha-alvo na cultura da soja.

Pensando em levar informações aos espectadores de maneira eficiente, permitir interatividade e troca de experiências por meio das perguntas dos participantes, a organização realizará ao término das apresentações um debate ao vivo com os pesquisadores. Para moderar, a instituição convidou o produtor rural e presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

O evento contará com o apoio de sindicatos rurais e empresas parceiras. Mais informações no telefone (67) 3454-2631 ou no e-mail contato@fundacaoms.org.br.