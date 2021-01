Com técnica e leite de qualidade é possível fabricar produtos lácteos seguros e saborosos

Observar características como propriedades do sabor, cor, odor e viscosidade do leite é essencial para garantir a qualidade dos produtos lácteos - (Foto: Divulgação)

Já pensou em comer um requeijão ou queijo feito por você mesmo? Com o Curso de Fabricação Caseira de Derivados de Leite do Senar Mato Grosso do Sul é possível aprender a preparar diferentes produtos lácteos com os cuidados necessários para garantir um excelente resultado, com sabor e segurança na mesa.

Observar características como propriedades do sabor, cor, odor e viscosidade do leite é essencial para garantir a qualidade dos produtos lácteos, mas o manejo e cuidados com a higiene também são fatores determinantes. “A preparação de um ambiente adequado, a higienização do manipulador e dos utensílios utilizados no preparo, podem ser determinantes no resultado final de queijos, requeijão, iogurte e outros”, explica a instrutora de cursos do Senar/MS, Ana Carla da Silva.

A pasteurização e o armazenamento do leite nas temperaturas adequadas também são fatores importantes para que o produto seja seguro e saudável. “A recomendação é utilizar ingredientes selecionados, manter boas condições de conservação e bem embalados, o que influencia na durabilidade e comercialização dos produtos”, acrescenta.

No conteúdo da capacitação, os alunos aprendem técnicas específicas para esta matéria-prima, desde como usar ingredientes nas quantidades indicadas até o desenvolvimento de habilidades para a atividade.

