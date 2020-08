Com produção do Senar, o programa "Paisagens Rurais" leva orientações técnicas a produtores de MS e incentiva práticas sustentáveis no campo

Fabiano Pessatti, coordenador do programa. - (Foto: Arquivo)

O episódio da série ‘Transformando Vidas’, de produção do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS – Sistema Famasul) desta última sexta-feira (20), apresentou como tema a nova modalidade de assistência técnica e gerencial do Senar/MS: o programa Paisagens Rurais.

“Estamos falando de uma evolução do programa ABC Cerrado, que teve o objetivo de trabalhar com a agricultura de baixo carbono, recuperação de áreas degradadas e ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta)”, detalhou Fabiano Pessatti, coordenador do programa.

No estado, a iniciativa será voltada à bovinocultura de corte, sem custo algum ao produtor rural. “A propriedade deve fazer parte da bacia composta pelos rios Pardo, Anhanduí, Anhanduizinho, Ribeirão da Lontra, das Botas e do Cervo, e possuir o Cadastro Ambiental Rural (CAR).”, detalha.

Segundo Fabiano, a expectativa é captar um número significativo de bovinocultores de corte nas áreas contempladas. Os interessados podem procurar o sindicato rural do seu município.

Saiba mais sobre o Paisagens Rurais na entrevista abaixo.

