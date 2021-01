Campo Grande e Dourados abre inscrições para curso técnico de fruticultura

Com polos em Campo Grande e Dourados, o curso técnico oferece 70% das aulas online e 30% presenciais - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para impulsionar a produção de frutas em Mato Grosso do Sul e atender à crescente demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, o Senar/MS chega a 2021 trazendo novidades. Estão abertas as inscrições para o Curso Técnico em Fruticultura, na modalidade semipresencial, totalmente gratuito, com polos em Campo Grande e Dourados.

“O objetivo é preparar os profissionais da área e incentivar a produção de frutas no estado, que já possui vocação e muito espaço para ampliar essa cadeia produtiva”, avalia Dorly Pavei, coordenador da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) em Horticultura – cadeia produtiva que abrange Fruticultura, Olericultura e Floricultura.

Com polos em Campo Grande e Dourados, o curso técnico oferece 70% das aulas online e 30% presenciais.

“Quem busca melhores colocações no mercado, precisa estar atento ao acesso à informação, que hoje em dia é muito fácil. Em Mato Grosso do Sul temos possibilidades de crescimento em muitas culturas; temos regiões produtoras bem fortes”, pontua.

No estado, segundo dados da ATeG, vem sendo registrada a expansão no cultivo de citrus, como limão, laranja e ponkan; além de goiaba, manga, abacate, abacaxi, mamão, maracujá, acerola, coco e espécies diferentes, como a pitaya.

“O mercado interno já é um excelente ambiente para prospecção de negócios, e abre espaço para atuação em diversas frentes. Então, produtores rurais e demais interessados na atividade no campo, podem e devem aproveitar”, ressalta.

Quem pretende aprimorar as técnicas de cultivo para produzir frutas mais bonitas, saborosas e rentáveis, pode fazer a inscrição até 27 de janeiro. É tudo gratuito. Todas as informações podem ser obtidas em etec.senar.org.br.