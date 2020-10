Área plantada na safra de soja 20/21 registra aumento de 7,55% em MS

Soja - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

Quando comparado aos dados da safra anterior (2019/2020), a estimativa é que o aumento de área plantada na cultura da soja seja de aproximadamente 7,55%, passando de 3,389 milhões para 3,645 milhões de hectares. Já o volume de produção é previsto em alta de 2,35% em, serão 11,325 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 11,591 milhões de toneladas na safra 2020/2021). Os dados são do Boletim Famasul.

De acordo com o divulgado, por conta da precipitação no mês anterior, a expectativa é que a safra seja semeada em meados deste mês. Para a Famasul, não haveria problema com a semeadura neste período, já que nos últimos 8 anos 62,4% do plantio ocorreu entre os dias 9 e 30 de outubro. Igualmente positivo o plantio do milho também não encontra grandes dificuldades.

Quando o assunto é preço, as praças de Dourados e Ponta Porã atingiram R$ 163,00/sc, este que é o maior valor nominal no período. Entre os dias 09 a 19 de outubro a saca de soja no MS.

valorizou 1,98%, sendo cotada a R$ 161,13. A maior variação foi registrada pelo estado de Chapadão do Sul chegando a 5,92%.

No entanto de acordo com o boletim o indicador Cepea/Esalq desvalorizou 0,11% entre 09 a 19 de outubro, a saca foi cotada a R$ 157,91 no dia 19. Em relação ao mesmo período no ano passado houve alta nominal de 77,07%.

Já o milho encerrou o período negociado a R$ 62,75, seu preço da saca do milho, em MS, valorizou 7,73% no mesmo período.