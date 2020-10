Alcinópolis é destaque de produtividade na segunda safra do milho

Milho - (Foto: Pedro Devani/Secom)

Registrando produtividade acima da média o município de Alcinópolis localizado a 255 km de Campo Grande, chegou a produtividade de 122,4 sc/ha, com 5.431,29 hectares plantados a estimativa é que a região produza um total de 39.880,27 toneladas de milho segunda safra. Os dados são do último boletim de produtividade do milho, divulgados pela Famasul, Siga MS e Aprosoja/MS.

Seguem em segunda e terceira posição os municípios de Costa Rica e São Gabriel do oeste, com produtividade bem próximas, registrando 117 sc/ha e 116,6 sc/ha respectivamente. Campo Grande está na lista das cidades com produtividade abaixo da média, com uma diferença de mais de 50 sacas do primeiro colocado, a capital prevê uma produtividade de 71,6 sc/ha, correspondente a 4.296,69 Kg/ha.

A produção total de milho em Mato Grosso do Sul ultrapassou os 10.5 milhões de toneladas na segunda safra (2019/2020). A área do plantio alcançou a marca de 1.894.779,94 hectares, já a produtividade média foi ponderada em 93,4 sc/ha.

Apesar dos números, a Famasul divulgou em seu boletim que através do mapeamento do uso e ocupação do solo e de técnicas de sensoriamento remoto, foi identificado a redução de área plantada em aproximadamente 12,79% em relação à safra 2018/2019. No entanto a produção obtida no campo foi positiva nesta safra.

Valores

De acordo com a Famasul o preço da saca do milho, no MS, valorizou 7,33% entre 28 de setembro a 05 de outubro de 2020, encerrando o período negociado a R$ 54,88. Seu preço médio cotado em outubro foi de R$ 54,69, um avanço significativo de 80,79% quando o cereal foi cotado a R$ 30,25/sc.

Segundo a Granos Corretora, até 05 de outubro, o MS já havia comercializado 65,35% do milho 2º safra 2020.