Agricultores familiares de seis municípios recebem caminhões basculantes

Com um investimento de R$ 9,2 milhões, seis municípios receberão, cada um, um caminhão basculante para ser utilizado em ações de apoio à agricultura familiar.

As entregas fazem parte de um total de 32 veículos adquiridos pelo governo do Estado com recursos viabilizados pelo atual secretário estadual de Saúde Geraldo Resende por meio de uma emenda parlamentar de R$ 7 milhões ao Orçamento Geral da União/2018 e contrapartida estadual de R$ 2,3 milhões.

Nesta etapa foram contemplados os municípios de Amambai, Angélica, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Rio Verde e Sete Quedas.

Outros 17 municípios também receberão caminhões basculantes nos próximos dias, como parte da mesma ação, sendo eles: Batayporã, Bonito, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Corumbá, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Itaquiraí, Itaporã, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo e Taquarussu.

De acordo com Geraldo Resende os caminhões vão favorecer a mecanização e a modernização da agricultura familiar nos municípios sul-mato-grossenses. Segundo ele, a destinação dos veículos foi definida a partir das demandas apresentadas por prefeitos, comunidades e associações ligadas à Agraer.