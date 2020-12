Aduana de Mundo Novo/MS tem fila de caminhões com mais de 6 km

Imagem Ilustrativa - (Foto: Fom Conradi/Futura Press/Estadão Conteúdo)

Com um fluxo intenso de caminhões vindos do Paraguai, a alfândega de Mundo Novo, município localizado a 389 km de Campo Grande, está sofrendo com a importação de soja em grande volume. A fila já atinge 6 km em 15 dias do lado paraguaio, a ausência de pessoal nos postos alfandegários e o baixo nível do rio para a barcaça são as principais preocupações.

As cargas que saíram de Salto del Guairá, no Paraguai, têm como rota o posto sul mato-grossense para que a mercadoria seja verificada e lacrada para seguir em direção a Guaíra, no Paraná. Para o secretário de Estado da Produção e Meio Ambiente (Semagro), Jaime Verruck, estamos no pico do número de caminhões vindos do Paraguai para o Brasil, em função dos preços e da demanda.

“A fila se formou em função do baixo nível do rio (hidrovia), porque poderíamos trazer boa parte disso por barcaça. Temos caminhões com 5 ou 6 dias parados, eles entram por trânsito alfandegário, depois de lacrados eles seguem para o Paraná”, completa.

Ainda de acordo com Verruck, Além do impacto nos preços dos insumos para os produtores, as empresas transportadoras estão preocupadas com a estadia. Conforme informado, a Receita Federal em Brasília, já foi contatada para pedir reforços.

*Até o fechamento da matéria, a reportagem não obteve retorno da Receita Federal