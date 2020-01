Tamanduá-bandeira entra em casa no bairro Estrela Dalva III

O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS - Foto: Divulgação/Assessoria PMA

Imagine a cena: você acorda e se depara com um tamanduá-bandeira adulto dentro do quintal de sua casa. Foi isso que uma moradora, 27, do bairro Estrela Dalva III passou na manhã de hoje (30). Assustada, a proprietária acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) que usou um cambão e colocou o animal em uma caixa de contenção.

Reprodução do vídeo onde mostra o animal sendo capturado

A PMA suspeita que o tamanduá-bandeira saiu de chácaras ou fazendas existentes nas proximidades do bairro. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS.

Vai ser o segundo caso de invasão de animais silvestres em residências na Capital nesta semana. Na terça-feira (28) a PMA capturou no bairro Vespasiano Martins um macaco considerado primata da espécie bugio que também invandiu uma casa.