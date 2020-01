Espécie de macaco considerado primata invade residência em Campo Grande

Captura do vídeo feito pela moradora ao avistar o macaco - Foto: Reprodução/Vídeo pessoal

Na tarde de ontem (28) um macaco considerado primata da espécie bugio invadiu uma residência no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande. A proprietária acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) assim que avistou o bichinho na varanda de sua casa.

A hipótese da PMA é que a espécie saiu de uma vegetação existente no bairro, cerca de 1 km da casa. Durante a captura, a PMA tomou os cuidados para que a captura e remoção não expusesse a riscos de lesão o animal e aos profissionais. Após a captura o animal foi colocado em uma caixa de contenção e encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS.





O bugio, também chamado de guariba e macaco barbado, faz parte do grupo dos macacos do gênero Alouatta: arborícolas, de hábitos herbívoros, corpo forte e cauda longa. Sua característica mais marcante é o som emitido pelos machos que pode ser escutado a longas distâncias. Os macacos bugio são animais suscetíveis a febre amarela, assim como o macaco prego. Diferente dos humanos, os macacos desenvolvem a doença em uma concentração do vírus muito inferior da necessária para os humanos e no caso dos bugios, com alta letalidade