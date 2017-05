Novo acelerador linear para Hospital de Câncer será entregue nesta terça-feira

O governador visita nesta terça-feira (16), às 9h, o Hospital de Câncer Alfredo Abraão na Capital. Durante a visita Reinaldo Azambuja irá acompanhar o recebimento de um novo acelerador linear que substituirá o atual aparelho no hospital. O equipamento é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, Hospital de Câncer Alfredo Abraão e Ministério da Saúde.

Com o novo acelerador a estimativa é de que os atendimentos realizados no hospital passem de 50 para 100 por dia, diminuindo o tempo de tratamento para o paciente. Entre os tratamentos previstos estão o de Câncer de Pele, radioterapia de cabeça, pescoço e linfonodos, além de outras patologias oncológicas atendidas pelo antigo aparelho.

Atualmente o Hospital de Câncer Alfredo Abraão de Campo Grande é homologado como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), realizando as etapas de diagnósticos e tratamentos oncológicos e radioterapia.

A cedência do novo acelerador linear já havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde no inicio do ano passado durante visita do ministro Marcelo Castro na época.

