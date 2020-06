Policiais assassinados com tiro na nuca são enterrados em Campo Grande e Coxim

Os policiais Antônio Marcos Roque da Silva, 39, e Jorge Silva dos Santos, 50 - (Foto: Divulgação)

Os policiais Antônio Marcos Roque da Silva, 39, e Jorge Silva dos Santos, 50, que foram assassinados com tiro na nuca no começo da tarde de ontem (9) estão sendo velados desde a madrugada desta quarta-feira (10) e serão sepultados em Campo Grande e Coxim.

O velório de Jorge aconteceu em uma capela da Avenida Mato Grosso e o corpo de Antônio foi transladado para Coxim nesta manhã, onde será sepultado.

Crime - Antônio e Jorge foram mortos na tarde desta terça-feira (9), no Centro de Campo Grande. De acordo com informações da Polícia Civil, os oficiais estavam conduzindo dois parentes, um suspeito de Maria da Penha e outro com mandado de prisão em aberto por roubo, até a delegacia. A polícia acredita que um dos presos se soltou e atirou nos policiais. O suspeito que atirou conseguiu fugir, enquanto o outro foi preso pouco depois.

Equipes de diversas Delegacias Especializadas e da Polícia Militar estão em diligências. O criminoso capturado foi encaminhado para a sede do GARRAS (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Ele não teve o nome divulgado.