Dois policiais civis são mortos durante transporte de presos em Campo Grande

Os policiais civis Jorge Silva dos Santos e Antônio Marcos Roque da Silva foram mortos após abordagem no Centro de Campo Grande (MS) — - (Foto: Reprodução)

Dois policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DERF) foram mortos na tarde desta terça-feira (9), no Centro de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Civil, os oficiais estavam conduzindo dois parentes, um suspeito de Maria da Penha e outro com mandado de prisão em aberto por roubo, até a delegacia. A polícia acredita que um dos presos se soltou e atirou nos policiais. O suspeito que atirou conseguiu fugir, enquanto o outro foi preso pouco depois.

Os policiais Antônio Marcos Roque da Silva, de 39 anos, e Jorge Silva dos Santos, de 50 anos, sofreram tiros na cabeça e morreram ainda no local. Equipes das Polícias Militar e Civil foram acionadas, além da Perícia Técnica, para entender o que teria acontecido na ação.

Equipes de diversas Delegacias Especializadas e da Polícia Militar estão em diligências. O criminoso capturado foi encaminhado para a sede do GARRAS (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Ele não teve o nome divulgado.

A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS) estão de luto e irão prestar todo apoio às famílias. O caso segue sendo investigado.

Confira na íntegra a nota de pesar da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul:

É com imenso pesar que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul comunica o assassinato de dois policiais civis na tarde desta terça-feira (9), na avenida Joaquim Murtinho, bairro Itanhangá. As primeiras informações dão conta de que os policiais estavam em diligências, realizando o transporte de presos, quando foram executados.

Antônio Marcos Roque da Silva, de 39 anos, está na PCMS desde 2006, e Jorge Silva dos Santos, de 50 anos, desde 2002. Eles eram lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF.

Equipes de diversas Delegacia Especializadas e da Polícia Militar estão em diligências, e um dos criminosos foi capturado na região da Vila Nhanhá, e encaminhado para a sede do GARRAS - Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros. Mais informações serão repassadas à medida em que as investigações avançarem.

A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS) estão de luto e irão prestar todo apoio às famílias.