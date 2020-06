Menina de Aquidauana recebe mensagem de "Pateta" pelas redes sociais

O novo desafio da internet mais conhecido como, "Desafio do Pateta", chamou a atenção da população sul-mato-grossense nos últimos dias - (Foto: Reprodução)

O novo desafio da internet mais conhecido como, "Desafio do Pateta", chamou a atenção da população sul-mato-grossense nos últimos dias. Como já noticiado, a Polícia Civil de MS já está acompanhando de perto a chegada no personagem nas redes sociais. Mas ao que tudo indica a "brincadeira" já chegou aqui. Em Aquidauana, uma mãe procurou as autoridades da cidade informando que a filha de 11 anos já recebeu uma mensagem do personagem.

"Foi uma péssima surpresa, mas a nossa sorte é que já tínhamos alertado nossa filha sobre esse caso após assistirmos uma reportagem. Assim que ela recebeu a mensagem, lembrou do que havíamos conversado e nos mostrou rapidamente. Ficamos muito assustados e eu já bloqueei o perfil e fizemos as denúncias", disse a mãe ao portal O Pantaneiro.

Pelo Instagram o perfil JhonatanGaliindo2016 começou a conversa com um "Hola", "Olá", em espanhol, o que pode indicar que o criador do perfil não seja do Brasil. As primeiras investigações afirmam que o caso do Homem Pateta teria sido criado no México e em países de língua espanhola.

A origem do perfil foi em 2017 em países de língua espanhola, sendo bem conhecido no México, mas se acompanhas no Facebook, já existem diversos perfis criados com o nome “Jonathan Galindo”. Nos perfis é muito comum ver material considerados aterrorizantes.