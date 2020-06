Novo personagem de terror que articula o suicídio entre crianças viraliza nas redes

O personagem vem causando pânico nas crianças - (Foto: Reprodução)

Após a Baleia Azul e a Boneca Momo, parece que um novo personagem chegou às redes sociais para causar pânico nas pessoas. Pela foto, uma pessoa com uma caracterização do personagem Pateta da Disney vem incentivando crianças e adolescentes com mensagens de terror e conteúdo suicida.

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil já está acompanhando de perto a chegada no personagem nas redes sociais. A origem do perfil foi em 2017 em países de língua espanhola, sendo bem conhecido no México, mas se acompanhas no Facebook, já existem diversos perfis criados com o nome “Jonathan Galindo”. Nos perfis é muito comum ver material considerados aterrorizantes. Ainda não há informações de crianças ou adolescentes que foram vítimas do perfil em MS.

Inúmeros perfis já foram criados - (Foto: Reprodução)

Durante esse período que muitas crianças estão em casa é importante redobrar a atenção e o acompanhamento diário, pois as crianças e os adolescentes estão sendo muito mais expostos por estarem mais tempo na internet.