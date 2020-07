Após sumiço de Carla, relatos de perseguição por carro cinza na Capital surgem em redes sociais

Captura do suposto carro que vem aterrorizando as mulheres no Tiradentes e Itamaracá - (Foto: Reprodução)

O ocorrido com Carla Soares de Magalhães, sumida desde terça-feira (30) e encontrada sem vida na rua da própria casa nesta sexta (3), serviu como impulso para que pessoas manifestassem por meio do Facebook e Twitter descrições semelhantes às circunstâncias em que a jovem foi abordada: a perseguição por um automóvel na cor cinza em diferentes bairros de Campo Grande.

Nas redes sociais, uma internauta afirma que sua filha e uma amiga também foram surpreendidas, próximo a sua casa, no bairro Los Angeles, por um homem dirigindo um Siena prata. O veículo foi avistado nos bairros Tiradentes e Itamaracá. Outra jovem relata um carro parecido conduzido por dois homens, onde um deles desceu do veículo, abriu o porta-malas e andou até a sua direção enquanto o outro ficou “parado, olhando”. Nessa mesma postagem, a vítima relaciona o acontecido com o assassinato da jovem encontrada hoje.





Jovem relata momentos de perseguição em Campo Grande

Em outra postagem, uma mãe afirma ter seu filho quase sido levado pelo carro. Dois homens agarraram o menino, taparam a boca dele e o jogaram dentro do carro, “Graças a Deus ele conseguiu ‘abri’ a porta e correr”, relata a mulher.

Mãe compartilha história de sequestro de filho

Quanto ao caso de Carla, a investigação segue em andamento pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), que, além de feminicídio, pretende analisar todas as hipóteses possíveis. Ainda não houve a confirmação de qualquer suspeito na autoria do crime.