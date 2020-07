MS registra recorde de número de óbitos por coronavírus em 24 horas

Até o momento, são 349 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 178 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI - (Fotos: Divulgação)

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão ao vivo desta terça-feira (21.07) que, em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 20 óbitos por coronavírus, o maior número registrado até o momento. Com isso, o Estado apresenta 248 vítimas fatais da doença.

“É uma responsabilidade de todos nós, do poder público, mas também da população que precisa fazer sua parte”, afirmou Resende que ainda reforçou que a taxa de letalidade no Estado é de 1,4%. Campo Grande ocupa a primeira posição no ranking estadual, com 73 óbitos.

Evolução da doença no Estado

Durante a live transmitida ao vivo nas redes sociais do Governo de MS o Estado possui 17.386 casos confirmados da doença. Até o momento, são 349 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 178 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.